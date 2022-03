Nagpatupad noong Martes ang Maynilad ng 18 oras na emergency water interruption, na ikinagulat at ikinadismaya ng kanilang mga kostumer.

Ayon kay Maynilad Spokesperson Jennifer Rufo, nagkaroon ng biglaang water service interruption dahil naubos ang supply ng tubig sa kanilang reservoir.

Bukod sa malaking demand sa tubig, kulang din ang pumasok na raw water sa La Mesa Water Treatment Plant.

"Recently mas kaunti than usual 'yong volume ng raw water na pumpasok sa La Mesa Water Plant. This is due to Ipo Watershed. High demand," ani Rufo.

Kabilang sa mga apektadong lugar ang Tondo, Maynila at ilang bahagi ng Quezon City.

Inireklamo naman ng mga Maynilad kostumer na hindi sila naabisuhan sa pamamagitan ng text message at huli na para makapag-imbak sila ng tubig.

Ayon sa Maynilad, dahil biglaan ang interruption, posibleng hindi agad natanggap ng mga kostumer ang abiso dahil sa text traffic.

Dahil sa mababang lebel ng tubig sa mga dam, posibleng magtuloy pa ang service interruption sa mga susunod na araw pero last resort umano ito.

Naghihintay naman ang National Water Resources Board ng go signal mula sa state weather bureau na PAGASA para magsagawa ng cloud seeding.