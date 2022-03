Watch more on iWantTFC

(UPDATE) Tumaas ang presyo ng ilang gulay sa ilang pamilihan sa Metro Manila bunsod ng patuloy na pagmahal ng presyo ng petrolyo.

Sa Murphy Market sa Quezon City, halimbawa, nasa P20 hanggang P40 ang itinaas ng presyo ng ilang klase ng gulay pero mayroon ding hanggang P100 ang iminahal.

Repolyo - P120 mula P80

Carrots - P90 mula P60

Sayote - P50 mula P30

Ampalaya - P150 mula P80

Kamatis - P60 mula P40

Cauliflower - P250 mula 150

Broccoli - P250 mula 150

Ayon sa mga nagtitinda, nabawasan kasi ang mga biyahero ng gulay bunsod ng 9 na sunod-sunod na linggong pagmahal ng presyo ng petrolyo.

Galing pa umano sa mga malalayong probinsiya tulad ng Benguet, Nueva Ecija at Pangasinan ang mga gulay.

Inaasahang tataas pa ang presyo ng mga bilihin sa mga susunod na araw dahil sa malaking oil price hike sa Martes, Marso 8.

Nilinaw naman ng Department of Trade and Industry (DTI) na hindi pa mararamdaman ng merkado sa Pilipinas ang epekto ng gusot sa pagitan ng Russia at Ukraine.

"Hindi pa po 'yan immediate, hindi pa 'yan sa ngayon. We're looking at the next three months bago po mag-epekto 'yong nangyayari sa Europe, dito sa ating bansa," ani Trade Undersecretary Ruth Castelo.

Suportado naman ng DTI ang pag-imbak ng agricultural products pati imported na karne.

"Pinag-uusapan na namin dito sa DTI na kung puwede na tayong mag-stockpile ng agricultural products like frozen pork at frozen meat, mga imported siya, and chicken," ani Castelo.

"Marami tayong poultry supply dito pero puwede na tayong mag-umpisang mag-stockpile," dagdag niya.

Inaprubahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang P24 bilyon na food security budget ng Department of Agriculture para matugunan ang posibleng epekto sa supply sa pagkain dahil sa problema sa Russia at Ukraine.

-- Lady Vicencio, ABS-CBN News