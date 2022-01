MAYNILA—May big-time oil price hike na aasahan sa January 18, kung saan aabutin ng higit P2 ang dagdag-presyo sa kerosene, ayon sa mga taga-industriya.

Ito na ang ika-3 sunod na linggong may pagtaas sa presyo ng langis.

Galaw sa presyo ng petrolyo

Gasolina - P0.85-P1/L

Diesel - P1.70-P1.80/L

Kerosene - P2.10-P2.20/L

Ang gasolina, may P0.85 hanggang P1 na inaasahang taas-presyo.

Magkakaroon naman ng P1.70 hanggang P1.80 na taas-presyo sa diesel.

Nasa P2.10 hanggang P2.20 naman ang taas-presyo sa kada litro ng kerosene.

Paliwanag ng mga taga-industriya, may pagkahigpit sa supply at may pagtaas sa demand kahit may banta ng omicron variant.

Mas mababa rin ang fuel exports sa Tsina. — Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News

KAUGNAY NA VIDEO:

Watch more on iWantTFC