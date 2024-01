DOE open to congressional probe on Panay power outage

Residents of Iloilo City adapt to the current power outage being experienced by the city by bringing out their generators or operating despite the lack of electricity. Photo courtesy of Arnold Almacen, Iloilo City Mayor's Office

MANILA — The Department of Energy (DOE) is open to calls for a congressional probe into the total power blackout affecting the entire Panay island and nearby Visayas provinces.

This, as authorities continue to determine what caused the massive power outages that caused outrage even among lawmakers, DOE Assistant Secretary Mario Marasigan said in a televised briefing.

Marasigan noted that authorities should have learned from the blackout that also hit Panay island last April 2023.

“Bukas ang Kagawaran ng Enerhiya sa ganitong imbestigasyon para maliwanagan at mabigyan ng pansin ang mga sitwasyon na nangyayari. Nais ko lang pong ipaalam sa lahat na minsan nang nangyari na ito April last year kung saan dapat natuto na tayo at magkaroon ng experience,” the official said.

“Gayunpaman po patuloy ang pangangalap natin ng mga datos hindi pa namin masabi kung sino at saan nagmula ang pagkakaroon ng outages sa Visayas. Kaya’t kung anuman po ang magiging imbestigasyon, bukas po ang Kagawaran ng Enerhiya.”

The DOE is coordinating closely with the National Grid Corporation of the Philippines, as well as with distribution utilities and power generators to monitor the situation in the island, Marasigan said.

As of Thursday, the current power generation in Panay is not enough to restore power to the entire island, Marasigan said.

“Meron nang total na 230 megawatts na generation sa Panay ngunit kulang pa rin ito kahit madagdagan ng suplay ng Negros Submarine Cable na almost 14 megawatts. Kasi ang nabibigyan ng serbisyo ay up to a level of 244 megawatts pa lang po eh alam natin na ang Panay ay mangangailangan ng humigit kumulang 400 megawatts,” he said.

“Inaantabayanan natin ang pagdaloy ng kuryente mula sa Palm Concepcion dahil ito ang makakapagbigay ng karampatang stable suplay para mabalanse ang sitwasyon sa Panay,” he added.

Marasigan meanwhile apologized to the affected residents, as he assured that authorities are moving to restore power in the island as soon as possible.

“Isa sa binibigyang pansin at pinagtutuunan ng DOE at ERC ay yung specific timelines kung kailan natin maibabalik sa normal ang sitwasyon sa Panay island.”