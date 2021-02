Manny Pacquiao, ginunita ang 26 years na boxing career

Malayo na ang narating ni Emmanuel Dapidran Pacquiao o mas kilala bilang Manny "Pacman" Pacquiao sa tunay na buhay. Mula sa binatilyong nangarap na maging magaling na boksingero, siya na ngayon ay tinaguriang isa sa pinakamahusay sa kanyang larangan.

Kaya naman bilang paggunita sa ika-26 na taon ng kanyang pagiging professional boxer, proud na ibinahagi ni Pacquiao ang kanyang mga narating sa larangan ng sports sa kanyang social media.





Ani ni Pacquiao, "26 years. 62 wins. 39 KOs. 12 major world titles. I had to punch my way to victory every time. Before that, I had to train. More days than that, bugbog ako."



Suntok sa pangarap



Hindi lingid sa kaalaman ng marami ang kuwento ng buhay ni Pacquiao. Ilang beses na rin itong naging paksa sa kanyang mga interviews kung saan ikinukuwento niya ang hirap ng buhay habang lumalaki siya sa General Santos City.



Unang nagpakita ng interes sa boxing si Pacquiao dahil sa premyong nagkakahalagang P50.00. Nang mga panahong iyon, ang kilo ng bigas ay nasa P6.00. Naging motivation ito ni Pacquiao dahil nais niyang makatulong sa gastusin ng kanilang pamilya.



Isang tiyuhin ang nagpaliwanag sa batang Pacquiao kung ano ang boxing. "Wala talaga akong alam sa boxing. 'Yung uncle ko ang nagsabi sa akin na boxing 'yun na may world champion, may Philippine champion."



"Pinapanood namin 'yung laban ni Mike Tyson noong araw. Sabi niya sa akin, 'Ano kaya maging ganyan ka, may belt ka rin, makilala ka. Mag-champion ka sa buong mundo.'"

Makalipas ang ilang taon, kahit Hollywood stars at sikat na mga atleta ay alam ang pangalan niya at humahanga sa kanyang talento sa boxing ring. Ang kanyang tagumpay ay nagbigay ng hindi matatawarang karangalan sa bansa.

Tanyag na boksingero



Hindi biro ang haba ng taon na tinakbo ng karera ni Pacquiao. Mas lalong hindi biro ang hirap ng training at sakit ng katawan niya sa tuwing tutungtong sa loob ng boxing ring.



Pero paano ba nagawa at patuloy na ginagawa ni Pacquiao ang lahat ng ito?



"My secret is speed - in my punches and pain recovery. Most of all, it is my family and friends, my fans, my coach and team, and my partner Ibuprofen + Paracetamol (Alaxan FR), kasama ko sa laban since 1995," aniya.







Ang Alaxan FR ay isang pain reliever na gawa ng Unilab, Inc. (Unilab). Ito ay kombinasyon ng Ibuprofen at Paracetamol na panlaban sa sakit ng katawan – isang bagay na patuloy na nilalabanan ni Pacquiao.



Ang katagang #LabanLang, bukod sa pagiging isang relatable na tagline, ay ang mantra ng boksingero sa kanyang mga pinagdaanan. Kahit madaming masasakit at mahihirap na hamon sa buhay, ituloy lang ang laban at makakamit din ang tagumpay.

Madami na ang nakaabang sa mga susunod na laban nito ngunit wala pa ring opisyal na anunsiyo tungkol sa pinag-uusapang laban ni Pacquiao kay Conor McGregor. Huling laban ni Pacquiao ay noong Hulyo 2019 kay Keith Thurman kung saan naiuwi niya ang WBA (Super) welterweight title.

Nito namang Enero 2021 ay may lumabas na balita tungkol sa posibleng laban niya sa Amerikanong boksingero na si Ryan Garcia. Ang kampo naman ni Pacquiao ay nagsabing ang senador ay kasalukuyang abala at nakatuon sa pagtulong sa mga Pilipino na makabangon mula sa krisis.

Samantala, tuloy man o hindi ang inaabangang match, isa lang ang sigurado, tuloy ang laban sa buhay ni Pacquiao, para sa sarili, para sa pamilya, at para sa Pilipinas.



