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BALIKAN: Mga eskena sa UAAP Season 85 Cheerdance Competition

ABS-CBN News

Posted at Dec 11 2022 07:14 PM

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Nabawi ng National University Pep Squad ang korona sa UAAP Season 85 Cheerdance Competition. Nagpa-Patrol, Champ de Lunas. TV Patrol, Linggo, 11 Disyembre 2022

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