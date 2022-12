Watch more on iWantTFC

Magpa-Pasko sa evacuation center ang ilang binaha dahil sa masungit na panahon sa bahagi ng Cebu, Eastern Visayas at Bukidnon. May ilang lugar na na-landslide at may ibang lugar na inabot hanggang leeg ang tubig na duot ng ulan o malalakas na alon. Nagpa-Patrol, Jeanette Ruedas. TV Patrol, Sabado, 24 Disyembre 2022