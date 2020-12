Pinoy frontliner sa UK, isa sa mga naturukan ng bakuna kontra COVID-19

Watch also in iWantTFC

Kabilang ang mga Pinoy frontliners sa United Kingdom sa mga unang tumanggap ng bakuna kontra COVID-19.

Isa na rito si Leo Quijano na tubong Marinduque at higit dalawang dekada nang nurse.

Nabakunahan siya nitong Miyerkoles, isang araw matapos umarangkada ang pagbakuna sa UK.

"I didn’t fee any pain from the injection. We need to stay there for 10 minutes after the vaccination. They offered biscuits and juice, 10 minutes to observe what will happen after the injection," sabi ni Quijano.

Matapos ang ilang araw ay nakaramdam siya ng parang lalagnatin. Pero natural lang umano ang ganitong pakiramdam dahil ito rin ang nararanasan kapag may trangkaso o winter sa UK.

Para sa nasabing Pinoy nurse, answered prayer ang pagbabakuna dahil nagka-COVID siya noong Mayo at tumagal ng dalawang buwan bago siya tuluyang gumaling.

Pag-amin ni Quijano na dumaan din siya sa depression dahil sa COVID.

- Headline Pilipinas, Teleradyo 11 Disyembre 2020