Sa pag-aaral, lumalabas na 11 sa 17 siyudad at munisipalidaad ng Metro Manila ang may ordinansang nagbabawal sa diskriminasyon base sa sexual orientation and identity expression ng isang indibidwal. Nagpa-Patrol, Adrian Ayalin. TV Patrol, Biyernes, 9 Disyembre 2022.