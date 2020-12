Baclaran Church naghahanda na para sa Simbang Gabi

Watch also in iWantTFC

MAYNILA - Naghahanda na ang Redemptorist Church sa Baclaran para sa nalalapit na Simbang Gabi.

Ayon kay Fr. Victorino Cueto, dalawa ang naka-schedule na Misa mula sa Disyembre 15 at 16. May anticipated Mass ng alas-8 ng gabi at Misa de Gallo naman alas-4:30 ng madaling araw.

Patuloy naman ang regular na schedule ng ibang Misa.

Inaabangan pa rin kung paiikliin ang curfew para makadalo ang mga taong nais na dumalo sa Misa de Gallo.

Tiniyak naman ni Fr. Cueto na kakayanin ng Baclaran Church ang dagsa ng mga tao.

Aniya nasa 2,000 ang kayang papasukin sa church compound. Sa mismong simbahan hanggang 605 lang ang bilang ng mga taong pwedeng makapasok.

Samantala, pinayagan na rin magbukas ng 24 hours ang Pasay Night Market na nasa Roxas Boulevard Service Road. Dati ay mula alas-5 ng gabi hanggang 12 ng hatinggabi lang ito bukas.

- TeleRadyo 9 Disyembre 2020