Kaso hinahanda laban sa mga dinadawit sa pagkawala ng mga sabungero

Naglabas na ng composite sketch ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ng mga lalaking nakitang dumukot sa isa sa nawawalang sabungero sa Laguna noong isang taon. Naniniwala ang pulisya na parte ng mas malaking grupo ang 2 persons of interest na may kinalaman din umano sa pagkawala ng higit 30 iba pa. Nagpa-Patrol, Raffy Santos. TV Patrol, Martes, 29 Nobyembre 2022