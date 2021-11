Watch more on iWantTFC

Inilabas na ng Commission on Elections ang inisyal na listahan ng mga party-list groups at political parties na aprubadong lumahok sa Halalan 2022. Nakikipagtulungan din ang Comelec sa IATF at health experts para pag-aralan ang posibleng epekto ng bagong Omicron variant sa pagpapatupad ng health protocols sa araw ng botohan. Nagpa-Patrol, Ina Reformina. TV Patrol, Lunes, 29 Nobyembre 2021