Dance instructor, nahulihan ng P680,000 halaga ng shabu

Todo tanggi ang isang dance instructor na sa kanya ang pinaghihinalaang shabu na nakuha sa kanya ng otoridad sa buy bust sa Commonwealth Avenue, Quezon City Huwebes ng gabi.

Ayon sa suspek, hindi niya alam na droga ang laman ng pouch na ipinakisuyo sa kanya ng kanyang kaibigan na hindi niya na rin pinangalanan.

Sa isinagawang buy-bust ng operatiba ng station 6 ng QCPD, nasamsam ang pinaghihinalaang shabu na may timbang na 100 grams at nagkakahalaga ng P680, 000 pesos.

Nakasakay pa sa motorsiklo ang suspek ng arestuhin ito nang pulis na nagpanggap na buyer.

Ayon kay Police Major Kenneth Leaño, deputy station commander ng Station 6, mahigit isang buwan na silang nakakatanggap ng impormasyon sa operasyon ng suspek.

May transaksyon ayon sa PNP ang suspek sa ilang barangay sa Quezon City gaya ng Pasong Tamo, Holy Spirit at Old Balara.

May iba pa itong binabagsakan ng droga na isa ngayon sa tinututukan ng PNP.

Bagamat itinanggi ng suspek na sakanya ang droga, inamin nito na 2017 nakulong na rin siya dahil sa kasong may kinakalaman sa droga.