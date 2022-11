Mga rider umalma sa dagdag na komisyong kaltas ng Grab

Watch more on iWantTFC

MAYNILA – Nananawagan ang isang grupo ng mga Grab drivers sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) na i-regulate o bantayan ang komisyong ipinapataw ng mga transport network companies sa kanilang mga biyahe.

Sa isang panayam sa TeleRadyo, ikinuwento ni Laban TNVS National President Jun de Leon na balak ng Grab na magtaas ng kinakaltas nilang komisyon sa mga rider simula Disyembre 1.

Mula sa 20 porsiyento, aakyat na sa 21 porsiyento ang komisyon na kukunin mula sa mga rider na nasa Member Tier. Ang mga Silver Tier na rider naman ay sisingilin ng 20.5 pct na komisyon mula sa 19 pct.

Aakyat naman sa 19 pct. mula 17 pct ang komisyong kinakaltas mula sa mga Gold Tier na rider, at 17 pct mula 14 pct naman para sa mga Platinum Tier na partner driver.

“Ngayong panahon na ito hindi po dapat ito mangyari dahil patuloy po yung pagtaas ng gasolina at may balita nga po, tataas pa rin ang gasolina sa susunod na linggo,” ani de Leon.

“Kaya sana, ang hinihiling po natin sa Grab noon eh ibaba ang komisyon nila para makatulong kahit papaano, dagdag sa kita ng mga drivers na nagpapagod sa kalsada araw-araw,” dagdag pa niya.

Aminado si De Leon na unti-unti nang bumabalik ang sigla ng mga ride-sharing app ngayong unti-unti nang nawawala ang mga paghihigpit na ipinatupad noong kasagsagan ng pandemya.

Pero aniya, kaakibat naman nito ang muling pagsikip ng daloy nga trapiko sa mga lungsod.

“Alanganin pa rin na dumami. Gusto nga natin marami tayong maihatid pero dahil sa traffic, doon din, nababawasan din, nadadagdagan yung oras natin sa pagbiyahe kaya yung pagkuha ulit ng ibang pasahero eh natatagalan tayo.”

Ani De Leon, nakipag-usap na sila kay LTFRB Executive Director Atty. BobPeig tungkol sa hiling nilang pigilan ang pagtaas ng komisyon ng Grab.

“Pero kasi ang alam natin, ang LTFRB po ay ang fare, ang mga pamasahe ang nire-regulate nila. Pero sa tingin ko, kailangan din pong pakialaman nila at mag-intervene sila dito sa nangyayari dahil talo po ang mga driver dito sa mga ginagawa ng mga transport network company,” sabi niya.

“Bigyan ko po kayo ng sample. Kunyari nag-book po kayo sa halagang P1000 sa isang biyahe. Okay. So P1,000, dati, ang komisyon ng Grab dito eh P140. Pero pagdating ng December 1, at inimplement na yung 17%, P30 po ang mawawala sa ating mga drivers. So imbis na pangdagdag nila panggasolina yung P30, eh kukunin pa ng komisyon,” aniya.

“Kaya ang kahilingan natin dito, eh hindi basta-basta talaga dapat nakakapagtaas ng mga commissions ang mga transport network company."

"Hindi ko lang iisahin ang Grab. Lahat po ng mga transport network company sana, so sana pakialaman po ng gobyerno ito, at yung LTFRB tingnan nila na kung pwedeng i-regulate din ang mga commission nf mga ransport network company para naman [sa] proteksyon ng mga drivers,” paliwanag niya.

Humihingi na ng komento ang ABS-CBN News mula sa Grab.

--TeleRadyo, 17 Nobyembre 2022