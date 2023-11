COVID vaccination data pinangangambahang nadamay sa WHO data breach

Watch more on iWantTFC

Nakikipag-ugnayan na ang Department of Health sa Department of Information and Technology at World Health Organization (WHO) kaugnay sa napabalitang data breach sa WHO, kung saan hinihinalang damay ang vaccination data ng Pilipinas at India. Babala naman ng isang cybersecurity expert ay maaari itong mauwi sa identity theft at iba pang cybercrimes. Nagpa-Patrol, Andrea Taguines. TV Patrol, Martes, 14 Nobyembre 2023