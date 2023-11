Watch more on iWantTFC

Posibleng magkita sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping sa APEC Summit sa Amerika at matalakay ang tensiyon sa West Philippine Sea. Nagdududa naman ang Philippine Coast Guard sa totoong papel at pakay ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Nagpa-Patrol, Katrina Domingo. TV Patrol, Linggo, 12 Nobyembre 2023