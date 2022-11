Watch more on iWantTFC

Posibleng may pagmimina ng ginto -- ito ang tingin ng Bureau of Corrections at Department of Justice sa nadiskubreng hukay sa new Bilibid Prison. Napag-alaman din ng mga awtoridad na lagpas isang taon nang ginagawa ang proyektong inilarawan bilang "misteryoso." Nagpa-Patrol, Katrina Domingo. TV Patrol, Sabado, 12 Nobyembre 2022.