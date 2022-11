Watch more on iWantTFC

Isasailalim sa autopsy ang 120 bangkay ng mga person deprived of liberty na namatay sa New Bilibid Prison at ngayo'y nananatili sa isang punerarya sa Muntinlupa. Nagpa-Patrol, Bianca Dava. TV Patrol, Miyerkoles, 9 Nobyembre 2022