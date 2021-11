Watch more on iWantTFC

MANILA – Inamin ng isang opisyal ng Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao na mas pinipili ng taga-BARMM ang Johnson & Johnson kaysa ibang COVID-19 vaccine dahil sa isang simpleng dahilan.

“We have to remember po na ang BARMM, are mostly composed of geographically isolated disadvantaged areas po," ani BARMM Ministry of Health Director-General Dr. Amirel Usman sa panayam sa TeleRadyo.

“So itong mga tao na ‘to bumababa sa bundok, yung iba po galing po ng kabilang isla, and just to get to the vaccination hub po natin and minsan po, napakalaking tulong po kasi nung Johnson & Johnson for one, kasi one dose lang po ito at hindi na kailangang bumalik pa ng ating mga kababayan na nanggaling sa malalayong lugar."

“Mataas po talaga yung naging vaccination rate natin with Johnson & Johnson,” kuwento ni Usman. “Right now po na wala na tayong Johnson & Johnson, wala pang dumarating sa atin, nagsisibabalikan po yung mga tao. Kapag nalaman nilang walang Johnson & Johnson sa vaccination hub natin, umaalis po sila.

Sa kanyang panayam, inamin ni Usman na mataas ang vaccine hesitancy sa mga matatanda at persons with comorbidities sa kanilang lugar.

Aniya, nasa 12 porsiyento pa lang o 300,897 sa halos 2.4 milyon nilang target population ang kanilang nababakunahan.

Pero sabi niya, pinapaigting na ng kanilang pamahalaan ang kampanya para sa pagbababakuna.

“Yung ating mga kapulisan, right now nagiging strict sila sa mga checkpoint. Naghahanap po sila ng mga vaccination card. 'Yung ating mga (local government unit) naglalabas po sila ng mga resolusyon, na kung saan na maaari pong pumasok sa isang lugar gamit po ang iyong vaccination card.”

“For example po sa Tawi-tawi yung kanilang IATF, naglabas po sila ng resolusyon na…kapag meron po kayong vaccination card stating that you are completely vaccinated, fully vaccinated, maaari po kayong pumasok sa lalawigan ng Tawi-Tawi, even without a negative (RT-PCR) result.”

Tumutulong rin aniya ang mga paaralan na mahikayat ang kanilang mga estudyante na magpabakuna na kontra-COVID.

“For example in MSU (Mindanao State University)-Maguindanao, nakausap po natin sila at willing po silang tulungan tayo sa ating pagbabakuna. In fact nung dumating po tayo doon, nakabakuna po tayo ng almost 2,000 po na 18 years old and above na kanilang mga estudyante kasi nagbigay po sila ng incentives.”

“Some faculty teachers provided extra points doon po sa magpapabakuna, and then if you are fully vaccinated, you will be allowed to go face-to-face classes kasi low-risk naman po kami dito,” kuwento ni Usman.

“And at the same time po yung kanilang chancellor, malaking tulong po 'yung ginawa niya na nagpapa-raffle po siya ng mga school items para doon po sa nagpapabakuna.”

Ayon pa kay Usman, kanya-kanyang isip na rin ang mga Bangsamoro Members of Parliament ng paraan kung paano mahikayat ang kanilang mga kababayan na magpabakuna.

"Yung atin pong mga member of the parliaments nag kanya-kanya po silang isip ng strategy kung paano makatulong sa Ministry of Health sa pagbabakuna."

"Nakausap po natin ang isang member of parliament at willing siyang tumulong doon naman po sa mga senior citiuzen atsaka religious groups kasi sila po yung napansin natin na medyo mababa yung kanilang turnout sa pagbaakuna."

--TeleRadyo, 9 November 2021