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Climate change, kulang na impormasyon nakikitang sanhi sa matinding pinsala ng 'Paeng'

ABS-CBN News

Posted at Nov 01 2022 08:13 PM

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Malawak ang pinsalang iniwan ng Bagyong Paeng sa buong bansa. Iba-ibang local government unit ang nagsabi na nagulat sila sa matinding epekto ng bagyo, kahit hindi sila direktang binagtas nito. Para sa ilang eksperto, dapat ding tutukan ang pagbabahagi ng saktong banta o hazard, at ang mga magiging epekto ng panahon sa bawat lugar. Nagpa-Patrol, Jeff Canoy. TV Patrol, Martes, 1 Nobyembre 2022

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