Simula ngayong araw, mas mapupuno ng makabuluhang impormasyon at mga nakatutuwang kuwento ang panonood ng TV Patrol kasabay ng pagpasok ng 3 pamilyar na mga mukha na maghahatid ng diskarte, kaalaman, at mga kuwentong may kiliti. Kilalanin sila. Nagpa-Patrol, Marc Logan. TV Patrol, Lunes, 25 Oktubre 2021