Karahasan sa barangay, SK elections kinondena ng Comelec

Kinondena ng Commission on Elections ang mga karahasang may kaugnayan sa paparating na barangay at Sangguniang Kabataan elections. Samantala, sinabi ng Korte Suprema na unconstitutional ang pagbaklas ng campaign materials na nasa private property. Nagpa-Patrol, Victoria Tulad. TV Patrol, Martes, 24 Oktubre 2023