LTFRB: ‘Wag tangkilikin ang mga fixer sa social media

Watch more on iWantTFC

MAYNILA – Nagpaalaala ang Land Transportation Office sa publiko na huwag tangkilikin ang mga alok na serbisyo ng mga fixer sa social media sites.

Kasunod ito ng pagkalat ng mga post sa social media kung saan nag-aalok ang ilang mga fixer na sila na ang maglalakad ng lisensya ng kanilang mga kliyente para hindi na nito kailangang sumipot sa mga opisina ng LTO.

“Ito’y klarong panlilinlang sa ating mga kababayan,” ani Atty. Alex Abaton, Special Legal Assistant to the Office of the Assistant Secretary.

Ayon kay Abaton, marami na silang kinasang operasyon kasama ang Anti-Cybercrime Group ng Philippine National Police laban sa mga fixers. Pero aminado siyang may mga nakalulusot pa rin sa kanila.

Paliwanag ng abogado, maaari ring parusahan sa ilalim ng batas ang mga tumatangkilik ng serbisyo ng mga fixer.

“Gusto natin paalalahanan yung ating mga kababayan na hindi lang po ito kaso ng halimbawa paggamit ng pekeng driver’s license, but ultimo po yung subscriber natin dito, yung ating tumatangkilik dito, can also be held liable by the Revised Penal Code doon po sa paggamit po ng mga palsipikadong dokumento.”

Aniya, ang sinumang mahuling gumagamit ng pekeng lisensya ay maaraing pagmultahin ng P3,000. Hindi rin siya papayagang makakuha ng tunay na driver’s license o makakapagmaneho sa loob ng isang taon.

--TeleRadyo, 24 Oktubre 2022