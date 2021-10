E-vote buying tututukan ng Comelec

Watch more on iWantTFC

Nakikipagtulungan na ang Commission on Elections (Comelec) sa mga mobile at online service platforms na posibleng gamitin sa pagbili ng mga boto. Babala ng Comelec, mga bumibili ng boto at ang botante na magbebenta ng kanyang boto ay kapwa puwedeng makulong ng hanggang 6 na taon dahil dito. Nagpa-Patrol, Ina Reformina. TV Patrol, Biyernes, 22 Oktubre 2021