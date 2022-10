Watch more on iWantTFC

Pinapakasuhan ng National Bureau of Investigation ang hepe ng National Capital Region Police Office Regional Drug Enforcement Unit at 12 niyang mga pulis dahil sa umano'y pagdukot at pagdetene sa 4 na drug suspect, na hanggang ngayo'y nawawala pa rin. Nagpa-Patrol, Niko Baua. TV Patrol, Huwebes, 20 Oktubre 2022