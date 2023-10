LGBTQIA+ members ng SBSI, pilit umanong ipinakakasal sa opposite sex

Watch more on iWantTFC

Ibinulgar ng ilang dating miyembro ng Socorro Bayanihan Services Inc. na hindi lang mga menor de edad kundi pati mga may kapansanan at mga miyembro ng LGBTQIA+ community ang puwersahan umanong ipinakakasal ng lider nilang si Senior Agila. Ang mga lesbian na ayaw magpasiping ay ipinagagahasa umano sa mister. Nagpa-Patrol, Niko Baua. TV Patrol, Miyerkoles, 18 Oktubre 2023