Binuksan na ang Manila Baywalk Dolomite Beach nitong weekend at dinagsa ito ng publiko. Ngayong Lunes, mas maaga itong binuksan para sa mga taong gustong maglibot o mag-ehersisyo.

Ayon kay DENR Secretary Roy Cimatu, naging maganda ang pagtanggap ng mga tao sa pagbukas ng dolomite beach nitong Sabado.

Bukas ang dolomite beach araw-araw mula 8-11 sa umaga at 2-6 sa hapon. Pero ngayong Lunes, 5:30 a.m. pa lang pinapasok na ang ilang bisita. Hindi kailangan magpakita ng vaccination card. Wala nang time limit pag pumasok, kaya pwedeng tumambay ng matagal. Pero lilimitahan lang sa 300 na tao ang nasa loob ng beach.

Ipinaalala rin ni Sec Cimatu sa publiko na sumunod pa rin sa mga health protocol gaya ng pagsuot ng face mask at pagsunod sa social distancing rule. Bawal rin kumain at uminom sa beach at bawal magdala ng hayop. Bawal rin ang pagkuha ng dolomite sand.

Sa ngayon isang bahagi pa lang ng beach ang pwedeng puntahan at inaasahan na magbubukas pa ng ibang parte sa mga susunod na buwan.