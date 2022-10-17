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State of calamity idineklara sa Sta. Ana, Cagayan dahil sa 'Neneng'

ABS-CBN News

Posted at Oct 17 2022 08:41 PM

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Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Sta. Ana, Cagayan matapos masalanta ng Bagyong Neneng. Nalubog din sa putik at baha ang mga bahay, pananim at alagang hayop sa iba't ibang lugar. Nagpa-Patrol, Reiniel Pawid. TV Patrol, Lunes, 17 Oktubre 2022

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