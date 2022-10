Watch more on iWantTFC

Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Sta. Ana, Cagayan matapos masalanta ng Bagyong Neneng. Nalubog din sa putik at baha ang mga bahay, pananim at alagang hayop sa iba't ibang lugar. Nagpa-Patrol, Reiniel Pawid. TV Patrol, Lunes, 17 Oktubre 2022