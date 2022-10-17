State of calamity idineklara sa Sta. Ana, Cagayan dahil sa 'Neneng'
ABS-CBN News
Posted at Oct 17 2022 08:41 PM
PatrolPH, Tagalog news, TV Patrol, TV Patrol Top, Santa Ana, Cagayan
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