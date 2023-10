Watch more on iWantTFC

Hindi madaling maging guro, lalo na sa bundok.

Ang mga teacher na tulad ni Diane Pingul Haban, araw-araw na tumatawid ng mga ilog at naglalakad nang higit dalawang oras paakyat sa bundok para marating ang Mawacat Elementary School sa Floridablanca, Pampanga at makapagturo sa mga katutubong kabataan.



"'Pag malaki po ilog, yung practice po namin noon ay tinatawid po namin yun or maghihintay po kami ng truck na masasabayan po para makasakay kami para makatawid don, and then pag nakatawid na, lalakad na po kami nang dalawang oras... Mga 20 kilometro po siguro simula po sa 'min," kuwento ni Haban, na 8 taon nang nagtuturo sa Mawacat Elementary School.

"Minsan po 'pag po maulan, 'pag may truck makikisakay kami. Kapag walang truck, loader po, yung bako... Na-try na namin kolong-kolong...kuliglig, nasakyan na po namin yun lahat ng different transportation makaakyat lang po kami at para makatipid po ng lakad," dagdag niya.



Bukod sa suliranin sa transportasyon, isa rin sa kanilang mga problema ang kakulangan ng mga kagamitan sa mga paaralan sa upland barangay.

Pero sa kabila ng mga hamong ito, patuloy na nagbibigay ng buong pusong pagtuturo ang mga guro sa bundok.

"Nale-left behind yung mga anak ko dito, although alam ko naman na may proper care kasi andyan si mama, di po nila pinapabayaan. Sabi ko since meron naman din nag-aalaga sa mga anak...mas kailangan po nila ako doon [sa Mawacat] kasi 'pag umalis na po ako doon, bagong teacher na naman, maku-culture shock na naman po sila," kuwento ni Haban.

Kahit may mga personal na problema, patuloy pa rin siya at mga kapwa guro sa pagbibigay ng kaalaman, inspirasyon, at pag-asa sa mga katutubong Kapampangan.

Ani Haban, pangarap niya na mabigyan ng magandang kinabukasan at umangat sa buhay ang mga estudyante.

"Wala pa pong naka-graduate na taga-[Mawacat], mostly po marami pong guma-graduate po sa Nabuclod, sa Camechille. Meron na silang teacher, pulis, sa 'min po wala kahit isa... Pangarap ko talaga na kahit isa man lang sa kanila may mapagmamalaki na isang batang taga-Mawacat ay makaka-graduate po," sabi ng guro.

Sapat na umanong sukli ang matatamis na ngiti at pasasalamat ng mga bata sa lahat ng kanilang mga ginagawa.

Sa Araw ng mga Guro, kinikilala at pinararangalan ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga ang dedikasyon, pagsisikap, at sakripisyo ng mga guro.

"Sana mahalin kayo lalo ng Diyos para tumibay kayo, lumakas lalo ang katawan n'yo at maka-survive kayo sa iba't ibang problema... Marami kayong nararanasang problema... Pero nakukuha niyo pa ring alagaan at turuan ang ating mga bata, so iba kayo. Kayo ang dapat tawagin na hero," ani Pampanga Vice Governor Lilia Pineda.