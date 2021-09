Watch more on iWantTFC

Apat na araw na lang at magsisimula na ang paghahain ng certificates of candidacy ng mga tatakbo sa halalan sa susunod na taon. Sinisikap at umaasa pa rin si Vice President Leni Robredo na magkakaroon ng iisang kandidato ang oposisyon laban sa administrasyon kaya tikom pa siya sa mga sariling plano sa halalan. Nagpa-Patrol, Jasmin Romero. TV Patrol, Linggo, 26 Setyembre 2021