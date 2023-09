Watch more on iWantTFC

Nadiskubre ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na hinarangan ng China Coast Guard ang bahagi ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal sa dagat na sakop ng Zambales para hindi makapasok sa bahura ang mga mangingisdang Pinoy. Kinondena ito ng dalawang ahensiya, lalo't dumanas din ng pangha-harass pati ang barko ng Pilipinas. Nagpa-Patrol, Robert Mano. TV Patrol, Linggo, 24 Setyembre 2023