MMDA pinaghahandaan na ang Christmas rush

MANILA -- Puspusan na ang preparasyon ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) para sa inaasahang Christmas rush o pagdagsa ng mga tao sa mga mall ngayong pasko, lalo na't mas maluwag na ang protocols ngayong panahon ng pandemya.

Ayon kay MMDA Acting Chairman Engr. Carlo Dimayuga, nasa 10 hanggang 15 porsiyento na ang dagdag sa volume ng traffic ang nakikita nila.

Sa ngayon, nasa 400,000 sasakyan kada araw na ang bumabaybay sa mga kalsada ng Metro Manila.

Tuloy-tuloy naman ang pagsasagawa ng clearing operations ng ahensya lalo na sa mga mabuhay lanes.

Ani Dimayuga, kakausapin din ng MMDA ang mall operators kaugnay sa mag sale, operating hours at oras ng delivery ng mga ito.

"Kakausapin po natin sila na ang mga sale bawal na po on a weekday. Pagkatapos po yung kanilang operating hours if they can extend it para hindi po narurush ang tao."

"And sa tingin ko yung deliveries isa pa po bagay yan. Kung pwede po yung deliveries ay ma extend din po or sa gabi na lang po gawin ang kanilang deliveries," dagdag pa ng opisyal.

--TeleRadyo, 23 Setyembre 2022