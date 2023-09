3 opisyal ng DA, coop idinadawit sa 'sabwatan' na nagpasipa sa presyo ng sibuyas

Watch more on iWantTFC

Pinakakasuhan ng National Bureau of Investigation ang tatlong opisyal ng Department of Agriculture (DA), at isang opisyal ng Bonena Multipurpose Cooperative. Ito'y matapos lumabas sa imbestigasyon na nagkasabwatan umano sa pagbili ng DA ng sibuyas sa Bonena sa mataas na presyo noong Disyembre na naging mitsa sa pagsipa ng presyo ng sibuyas. Nagpa-Patrol, Niko Baua. TV Patrol, Lunes, 18 Setyembre 2023.