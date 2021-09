Watch more on iWantTFC

Tulad ng ilang mga ospital, nagdeklara na rin ng full capacity ang COVID-19 ward ng Rizal Provincial Hospital System sa Binangonan, Rizal.

Kilala rin ito sa pangalang: Margarito Duavit Memorial Hospital, isa sa mga pampublikong ospital sa Binangonan.

Batay sa abiso na kanilang inilabas sa kanilang official social media pages, pansamantala muna silang hindi tatanggap ng mga COVID patients dahil wala nang bakanteng slot.

Puno rin sa kanilang emergency area dahil pansamantalang nananatili doon ang mga pasyenteng nasa kritikal na kalagayan at naghihintay ma-admit sa mga wards.

Ihihinto rin nila simula ngayong araw ang pagtanggap ng mga out patients na magpapacheck up.

Inaabisuhan nila lahat ng mga karaniwang nagpapatingin sa nasabing ospital na abangan na lamang sa kanilang official social media pages kung may mga bago silang iaanunsyo hinggil sa bed capacity at iba pa.

Sa ngayon ay nasa 638 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Binangonan Rizal, batay sa pinakahuling tala ng lokal na pamahalaan.

ABS-CBN TeleRadyo, September 6, 2021