MAYNILA—Ang National Telecommunications Commission ang dapat tumutok sa isyu ng malawakang personalized text scams na natatanggap ng mga Pilipino araw-araw, ayon sa isang grupo.

Saad ni Ronald Gustilo, national campaigner ng grupong Digital Pinoys, sa NTC dapat bumabagsak ang isyu ng personalized text scams, dahil sila ang regulatory body ng mga telco.

Nagsampa na umano sila ng complaint sa NTC bago pa lumabas ang text scams.

Maraming tao ang madaling maloko sa nilalaman ng text scams, lalo na ang mga taong gipit kaya kailangan na magkaroon ng mabigat na aksyon ang gobyerno upang labanan ito, ani Gustilo.

Pero ayon kay Edgardo Cabarrios, NTC consultant, sakop ng National Privacy Commission ang leaking of private data ng mga users, at sila ang may kapangyarihan na makapag-imbestiga sa isyu.

Aniya, may kapabilidad ang NPC na malaman kung ano at kung saan nagmula ang mga text scam.—SRO, TeleRadyo, Sept. 1, 2022