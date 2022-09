Watch more News on iWantTFC

Sa kabila ng apela ng Department of the Interior and Local Government (DILG) na ipagpaliban muna ang executive order ng Cebu City government, tuloy ang pagpapatupad ng mas maluwag na protocol sa pagsusuot ng face mask sa lungsod ngayong Huwebes. Handa naman ang alkalde ng lungsod na makipag-usap sa mga opisyal ng Inter-Agency Task Force at DILG para ayusin ang nilagdaang executive order. Nagpa-Patrol, Annie Perez. TV Patrol, Huwebes, 1 Setyembre 2022