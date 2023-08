Watch more on iWantTFC

Kumbinsido si Sen. Ronald Dela Rosa na hindi na dapat payagang makapagdala ng baril ang dating pulis na si Wilfredo Gonzales matapos itong masangkot sa isang viral road rage video noong Agosto 8.

Sa naturang video, may nakaalitan si Gonzales na siklista sa Welcome Rotonda, Quezon City kung saan makikitang binunutan niya ito ng baril at kinasahan pa, matapos niya itong batukan.

— Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News