Magnitude 6.5 quake naramdaman sa Iloilo

Naramdaman hanggang Iloilo ang malakas na pagyanig ng lindol, pasado alas-8 ng umaga nitong Martes.

Ang mga kapapasok pa lamang na empleyado ng Iloilo Provincial Capitol ay agad na nagsilabasan ng gusali dahil ilang segundo rin ang itinagal ng pagyanig ng lupa.

Ayon sa Office of the Civil Defense, nasa intensity 3 ang pagyanig sa Iloilo City at nasa instrumental intensity 4 naman ang naramdam sa lungsod.

Inaalam pa kung may pinsalang idinulot ang lindol sa lungsod.

Hinihintay naman ang city government kung may anunsiyo hinggil sa pagpapatuloy o pagbabago sa schedule sa trabaho matapos ang lindol.

-- ABS-CBN Teleradyo, 18 Agosto 2020