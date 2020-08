Dahil matumal sa palengke: Ilang vendors inilalako na lang sa kalye ang tinda

Watch also in iWant or TFC.tv

Bagsak-presyo ang ilang paninda sa palengke sa Quezon City at Maynila ngayong muling umiiral ang modified enhanced community quarantine. Sa kabila nito, matumal ang benta at humina ang kita ng mga nagtitinda, kaya may ilang piniling ilako ang paninda sa kalsada. Nagpa-Patrol, Ina Reformina. TV Patrol, Lunes, 10 Agosto 2020