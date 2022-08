Watch more News on iWantTFC

MANILA—Gustong malaman ng private sector kung saan napunta ang pera na inilabas nila para sa pagbili ng bakuna, ayon sa isang health expert.

Giit ni Dr. Maricar Blanco-Limpin, immediate past president ng Philippine College Of Physicians, kailangan ng transparency at accountability ng Department of Health sa magiging imbestigasyon ng Kongreso sa mga nasayang na bakuna para sa COVID-19.

Aniya, habang hindi pa napapalitan ng manufacturer ang mga nasirang bakuna ay makokonsidera na wastage ang mga ito.

Wala umanong ideya ang PCP sa data o sa inventory ng mga bakuna na hawak ng DOH.

Dagdag niya, dapat magkaroon ng forecast ang gobyerno na kung ilan pa ang kanilang mababakunahan sa mga susunod na araw.—SRO, TeleRadyo, Agosto 5, 2022