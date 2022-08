Watch more News on iWantTFC

MAYNILA—Nakaranas ng katamtaman hanggang malakas na buhos ng ulan ang ilang bahagi ng Metro Manila kaya binaha ang ilang kalsada sa Malabon at Valenzuela, Martes ng madaling araw.

Sa tala ng Malabon disaster risk reduction and management office,

may lagpas-gutter na pagbaha sa bahagi ng mga kalsada ng MH Del Pilar, Brgy. Hulong Duhat; C. Arellano sa Brgy. Ibaba at Brgy. San Agustin; F. Sevilla Blvd. sa tapat ng Malabon Central Market; at ilang bahagi ng Rizal Avenue.

Sa Valenzuela City naman, gutter-deep ang baha sa bahagi ng T. Santiago Cuevas Dalandanan, G. Lazaro at Dalandanan, Arkong Bato, at Urrutia St. Lahat ng mga apektadong kalsada ay maari pa ring madaanan ng anumang klase ng sasakyan.

Humupa na ang baha sa ilang kalsada.—Ulat ni Lyza Aquino, ABS-CBN News