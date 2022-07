Watch more News on iWantTFC

Nagpatupad ng mga reporma ang Technical Education and Skills Development Authority para mas maging demand-driven at area-based ang kanilang mga kurso. Makakatulong ito sa pagpapataas ng employability rate ng tech-voc graduates. Katuwang din ang ahensiya sa pagsasaayos ng pagpapatupad ng K to 12 program. Nagpa-Patrol, Arra Perez. TV Patrol, Miyerkoles, 20 Hulyo 2022