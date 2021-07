Face shields required: Soft opening ng dolomite beach sa Maynila patuloy na binibisita

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Patuloy ang pagdating ng mga bisita sa pangalawang araw ng pagbukas ng dolomite beach sa Manila Bay.

Dapat may suot na face mask at face shield ang mga bisita at kailangan mag-obserba ng physical distancing. Para iwas siksikan, mayroon lamang 5 minuto para makapasyal sa white sand beach.

Naging kontrobersiyal ang proyekto noong nakaraang taon kung saan naglaan ng milyon-milyon ang gobyerno sa gitna ng COVID-19 pandemic.

Dinurog na dolomite rock ang ginamit bilang artificial white sand na itinatambak sa Manila Bay, na bahagi ng P389-milyon na beach nourishment project ng DENR. - May ulat ni Jekki Pascual, ABS-CBN News