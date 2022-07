Watch more News on iWantTFC

Hinimok ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Inc. si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magdeklara ng state of emergency sa inaasahang krisis sa pagkain. Hinihiling naman ng ilang manufacturer ang taas-presyo sa mga pangunahing bilihin dahil sa patuloy na pagmahal ng raw materials. Nagpa-Patrol, Lady Vicencio. TV Patrol, Lunes, 11 Hulyo 2022