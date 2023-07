Mga barko ng China nagkumpulan sa Iroquois Reef, Sabina Shoal: AFP

Watch more on iWantTFC

Nanawagan sa China ang mga ambassador ng Amerika at Germany sa Pilipinas na sundin ang international maritime laws at ang 2016 arbitral ruling sa South China Sea sa gitna ng mga agresibong maniobra ng mga barko ng China sa Ayungin Shoal at kumpulan ng higit 50 barko nito sa Iroquois Reef at Sabina Shoal. Nagpa-Patrol, Bianca Dava. TV Patrol, Linggo, 9 Hulyo 2023