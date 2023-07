'Hop On, Hop Off' tourist bus, umarangkada na

Watch more on iWantTFC

Sa kabila ng kontrobersiya sa tourism video at "Love the Philippines" tourism campaign, puspusan ang roll out ng mga proyekto ng Department of Tourism. Kabilang dito ang "Hop On, Hop Off" tourist bus na inilunsad sa Lungsod ng Maynilad. Nagpa-Patrol, Zen Hernandez. TV Patrol, Huwebes, 6 Hulyo 2023.