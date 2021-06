ALAMIN: Single dose ng bakuna at booster shot, epektibo ba kontra COVID-19?

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Muling nagpaalala ngayong Miyerkoles ang isang vaccine expert na hindi pa panahon para maging kumpiyansa ang publiko kahit pa nakatanggap na sila ng dalawang doses ng bakuna kontra COVID-19.

“Sinasabi natin, even sa lahat ng bakuna ay ang proteksiyon ay against the severe form than the mild or moderate,” pahayag ni Dr. Nina Gloriani, chairperson ng DOST COVID-19 Vaccine Expert Panel.

Sa panayam sa ABS-CBN TeleRadyo, sinabi ni Gloriani na ang nangyaring hawahan ng mga health worker sa Indonesia ay hindi dahil sa hindi naging epektibo ang bakunang naiturok sa kanila, kung ‘di nagkarooon ng mga malalaking pagtitipon-tipon at sanhi na rin ng presensiya ng mga variant.

“Bago nung May 12, may mga reports na meron na'ng real world effectiveness yung CoronaVac. Ito yung itinurok sa mga healthcare workers at maganda ang performance noon: 100 percent efficacy against severe COVID, 96 percent against hospitalization, 94 percent against symptomatic COVID," sabi niya.

"Pero nagkaroon ng Ramadan. Maraming naging pagtitipon-tipon. Bukod doon, may dumating na variant. Mas nakadagdag itong Delta variant. Nakapasok kahit papaano, and that caused the surge,” dagdag niya.

Sa segment na Bakuna Muna sa programang Kabayan sa TeleRadyo, binigyang-linaw din ni Gloriani ang ilang mga katanungan ng publiko.

PWEDE BANG DUMATING ANG PAGKAKATAONG GAWING SINGLE DOSE LAHAT NG BAKUNA:

“Kasi, ang ibang mga bakuna, talagang mas maganda ang performance kapag 2 ang doses na naibigay. Yung una, maaring mababa ang efficacy nila, o yung protection na ibibigay, baka nasa 30-40 (percent). Pero yung ibang mga bakuna naman, after the first dose pa lang, nasa 60-70 percent na. Pero mas mabuti talaga ang dalawa, kung kami ang tatanungin.”

PAANO DAPAT MAG-INGAT SA BAHAY KUNG MAY KASAMANG HINDI PA BAKUNADO:

“Depende. Kung sa isang bahay, mas marami ang bakunado at yung iba na hindi pa bakunado ay 'wag na lang muna sanang lumabas. Meron kang sense na protektado ka kapag walang ibang pumapasok na tingin mo ay pwedeng makapagdala ng virus. Yung mga hindi bakunado, labas nang labas, may problema po tayo doon. Kung lalabas man, kailangan nagpa-practice ng minimum health precautions. Hindi natin masasabi kung paano maglalabas-pasok itong virus na ito. Depende sa movement nila. Kung hindi sila lumalabas, walang problema. Yung bakunado will protect them.”

BOOSTER SHOT MATAPOS MAKUMPLETO ANG 2 DOSES NG VACCINE, MERON NA BA?

“Hindi pa namin inirerekomenda yan kasi kulang pa ang mga bakuna. Yung equity, parati nating sinasabi dyan na kung nakadalawa ka na, tama na muna yunl Pinag-aaralang mabuti kung kakailanganin ba ang third dose or a booster shot, at kung kailan. Marami tayong mino-monitor na mga bakuna, at iba-iba yan. Hintayin na lang natin.”

PAG-AARAL HINGGIL SA MAS MAIKSING PAGHIHINTAY SA 2ND DOSE NG ASTRAZENECA VACCINE:

“One to three months and window period dyan. Sila lang ang may data na ganun. Kapag less than 4 weeks, mababa yun proteksiyon. Pero between one to 3 months, mas mataas yung antibodies na nakita.”

TOTOO BA NA KAPAG MAY HALONG STEROID ANG MAINTENANCE, HINDI TATALAB ANG BAKUNA?

“Hindi sa hindi tatablan. Pero mas mababa magiging response mo. Pero you still have to take the vaccine kasi kailangan mo rin naman. Yung immunosuppresive drugs, usually steroid yan, as a maintenance, lalo na kung may autoimmune disease ka. Pero you have to get the jab as well. Ikaw yun mas high risk for severe COVID.”

- TeleRadyo 23 Hunyo 2021