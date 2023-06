Pekeng branded footwear na nagkakahalagang P1.56 bilyon nasamsam

Watch more on iWantTFC

Nasamsam ng Bureau of Customs ang higit 2 milyong pares ng pekeng branded footwear na ang halaga ay nasa higit P1 bilyon. Nananawagan naman ang Intellectual Property of the Philippines na huwag tangkilikin ang mga pekeng produkto. Nagpa-Patrol, Vivienne Gulla. TV Patrol, Huwebes, 22 Hunyo 2023.