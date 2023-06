Maynilad customers maaaring makaranas ng water interruption

Watch more on iWantTFC

Nagbabadyang makaranas ng water interruption ang Maynilad customers kapag itinuloy ng National Water Resources Board ang bawas-alokasyon na 2 cubic meters per second simula Hunyo 16. Tiniyak naman ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System na kung matuloy man ang water interruption, itataon ito sa gabi hanggang madaling araw para iwas-abala sa mga konsumer. Nagpa-Patrol, Alvin Elchico. TV Patrol, Miyerkoles, 14 Hunyo 2023