Comelec may paalala sa OFWs na balak bumoto sa 2022

Mataas ang inaasahang bilang ng overseas absentee voters na boboto sa halalan 2022, ayon sa Commission on Elections. Kahit kasi may pandemya ay nariyan naman daw ang pagboto sa pamamagitan ng mail o koreo. May paalala naman ang Comelec sa mga OFW na balak bumoto sa 2022. Nagpa-Patrol, Ina Reformina. TV Patrol, Biyernes, 11 Hunyo 2021